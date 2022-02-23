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З боку ОРДЛО продовжують летіти снаряди: загинув український боєць

Євген КізіловСереда, 23 лютого 2022, 17:18
З боку ОРДЛО продовжують летіти снаряди: загинув український боєць
фото штабу ООС

Протягом середи збройні формування Росії на Донбасі здійснили більше 50 обстрілів по позиціям Об'єднаних сил із важкого озброєння. Один український військовослужбовець загинув, ще один отримав бойове травмування.

Джерело: штаб операції ОС у Facebook

Деталі: Усього бойовики відкривали вогонь 59 разів, 54 з яких із застосуванням важкого озброєння.

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Обстріли велися біля Маріуполя, Станиці Луганської, Щастя, Новотошківського, Золотого, Попасної, Південного, Пісків, Світлодарська, Богданівки, Авдіївки, Мар'їнки та Гранітного.

Серед іншої зброї окупанти задіяли "Гради", безпілотники, вогнемети "Джміль" та протитанкові ракетні комплекси.

Дослівно: "Внаслідок обстрілу один український військовослужбовець отримав поранення несумісні з життям. Ще один - бойове травмування. Командування Об’єднаних сил висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого".

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У штабі наголошують, що Об’єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога.

Теми: ДонбасвійнажертвиОРДЛО
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