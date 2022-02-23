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Со стороны ОРДЛО продолжают лететь снаряды: погиб украинский боец

Евгений КизиловСреда, 23 февраля 2022, 17:18
Со стороны ОРДЛО продолжают лететь снаряды: погиб украинский боец
фото штаба ООС

В среду вооруженные формирования России на Донбассе совершили более 50 обстрелов по позициям Объединенных сил из тяжелого вооружения. Один украинский военный погиб, еще один получил боевое травмирование.

Источник: штаб операции ОС в Facebook

Детали: Всего боевики открывали огонь 59 раз, 54 из которых с применением тяжелого вооружения.

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Обстрелы велись у Мариуполя, Станицы Луганской, Счастья, Новотошкивского, Золотого, Попасной, Пивденного, Песков, Светлодарска, Богдановки, Авдеевки, Марьинки и Гранитного.

Среди прочего оружия оккупанты задействовали "Грады", беспилотники, огнеметы "Шмель" и противотанковые ракетные комплексы.

Дословно: "В результате обстрела один украинский военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один - боевое травмирование. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего".

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В штабе отмечают, что Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага.

Темы: ДонбассвойнажертвыОРДЛО
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