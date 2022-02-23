Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Без тесту і самоізоляції: уряд спростив в'їзд для українців, які повертаються додому

Валентина РоманенкоСереда, 23 лютого 2022, 17:25
Без тесту і самоізоляції: уряд спростив в'їзд для українців, які повертаються додому
фото ДПСУ

При поверненні в Україну її громадянам не потрібно буде пред’являти "ковідні" документи та йти на самоізоляцію.

Джерело: МОЗ

Деталі: Повідомляється, що на засіданні 23 лютого Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку "Вдома" або обсервації для українців, які повернулись з-за кордону та не мають документа про щеплення, негативного тесту на COVID-19 чи довідки про одужання.

Реклама:

Тепер для перетину державного кордону України її громадяни не зобов’язані мати "ковідні" документи: "жовтий" чи "зелений" COVID-сертифікат, документ про результати тестування на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу.

Окрім того, нинішніми змінами була скасована заборона на перетин державного кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки.

Раніше така норма діяла задля уникнення стрімкого поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон". Громадяни ж України, які перебували у цих країнах понад 7 днів, мали піти на обов’язкову самоізоляцію.

ВІДЕО ДНЯ

Додатково: Зміни набирають чинності з моменту опублікування постанови. Наразі сайт Урядового порталу недоступний через кібератаку.

Теми: кордонкарантинМОЗ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
кордон
Польща прокоментувала заяви Білорусі про порушення кордону
У Білорусі почалися навчання країн ОДКБ, Україна посилила кордон – Наєв
Польща заявила, що готова "повністю відрізати" Білорусь від Європи у разі потреби
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: