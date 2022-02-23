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Урядові сайти не відкриваються. Мінцифри повідомляють про масову DDoS-атаку

Мазуренко Альона Середа, 23 лютого 2022, 16:48
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про нову масову DDoS-атаку на державні сайти України.

Джерело: телеграм канал Михайла Федорова

Пряма мова Федорова: "Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. 

Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки".

Деталі: Міністр повідомив, що портал та мобільний застосунок Дія успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно.

Крім того, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про спроби зламати акаунти його сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки.

Чому це важливо: Кібератаки можуть бути складовою гібридної війни Росії проти України. Вони загрожують зникненням чи пошкодженням даних, порушенням функціонування державних органів або їхніх офіційних сторінок в інтернеті, можуть спричинити безлад та посилити паніку на тлі інформаційної війни.

Передісторія: 

  • 15 лютого хакери атакували низку сайтів в Україні: DDOS-атака торкнулася, зокрема, сайтів Міністерства оборони та Збройних сил України, "Приватбанку" та "Ощадбанку".
  • Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова повідомила згодом, що DDоS-атак із 15 лютого зазнали близько 15 українських банків.
  • Віце-прем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що команда "Дії" відбила атаки хакерів із чотирьох країн – Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.
  • У ніч із 13 на 14 січня 2022 року хакери також ламали кілька урядових сайтів.
  • Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA попереджувала про можливі кібератаки 22 лютого на веб-ресурси, що розміщуються в зоні .ua.

Теми: СБУкібербезпекахакери
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