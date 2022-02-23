Урядові сайти не відкриваються. Мінцифри повідомляють про масову DDoS-атаку

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про нову масову DDoS-атаку на державні сайти України.

Джерело: телеграм канал Михайла Федорова

Пряма мова Федорова: "Приблизно з 16.00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу.

Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до вебсайтів ВР (вже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемикання трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки".

Деталі: Міністр повідомив, що портал та мобільний застосунок Дія успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно.

Крім того, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про спроби зламати акаунти його сім'ї, заблокувати банківські картки, а також інші кібератаки.

Чому це важливо: Кібератаки можуть бути складовою гібридної війни Росії проти України. Вони загрожують зникненням чи пошкодженням даних, порушенням функціонування державних органів або їхніх офіційних сторінок в інтернеті, можуть спричинити безлад та посилити паніку на тлі інформаційної війни.

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