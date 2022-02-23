Без теста и самоизоляции: Кабмин упростил въезд для украинцев, возвращающихся домой

При возвращении в Украину ее гражданам не нужно будет предъявлять "ковидные" документы и идти на самоизоляцию.

Источник: Минздрав

Детали: Сообщается, что на заседании 23 февраля Кабинет министров отменил требование об обязательной самоизоляции и установке приложения "Вдома" или обсервации для украинцев, вернувшихся из-за границы и не имеющих документа о прививках, отрицательного теста на COVID-19 или справки о выздоровлении.

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Теперь для пересечения государственной границы Украины ее граждане не обязаны иметь "ковидные" документы: "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат, документ о результатах тестирования на COVID-19 или сертификат о выздоровлении от коронавируса.

Кроме того, нынешними изменениями был отменен запрет на пересечение государственной границы для прибывших из стран Южной Африки иностранцев.

Ранее такая норма действовала во избежание стремительного распространения нового штамма коронавируса "Омикрон". Граждане Украины, которые находились в этих странах более 7 дней, должны были уходить на обязательную самоизоляцию.

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Дополнительно: Изменения вступают в силу с момента опубликования постановления. В настоящее время сайт Правительственного портала недоступен из-за кибератаки.