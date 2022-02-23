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ДСНС припиняє роботу на чотирьох КПВВ через обстріли

Роман ПетренкоСереда, 23 лютого 2022, 19:33
кпвв, фото: дпсу

З 23 лютого тимчасово припиняється робота пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке" на Донбасі.

Джерело: ДСНС

Деталі: На Донеччині 23 лютого у зв’язку із збільшенням інтенсивності обстрілів, командувачем ООС погоджено питання щодо тимчасового призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке".

Наразі рятувальники згортають намети та відводять особовий склад.

Теми: ДСНСДонбасвійнаОРДЛО
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