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ГСЧС прекращает работу на четырех КПВВ из-за обстрелов

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 18:33
ГСЧС прекращает работу на четырех КПВВ из-за обстрелов
кпвв, фото: гпсу

С 23 февраля временно прекращается работа пунктов ГСЧС для оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое" на Донбассе.

Источник: ГСЧС

Детали: В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенным в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое".

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В настоящее время спасатели сворачивают палатки и отводят личный состав.

Темы: ГСЧСДонбассвойнаОРДЛО
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