ГСЧС прекращает работу на четырех КПВВ из-за обстрелов

С 23 февраля временно прекращается работа пунктов ГСЧС для оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое" на Донбассе.

Источник: ГСЧС

Детали: В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенным в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое".

В настоящее время спасатели сворачивают палатки и отводят личный состав.