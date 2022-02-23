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ГСЧС прекращает работу на четырех КПВВ из-за обстрелов

Роман ПетренкоСреда, 23 февраля 2022, 19:33
кпвв, фото: гпсу

С 23 февраля временно прекращается работа пунктов ГСЧС для оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое" на Донбассе.

Источник: ГСЧС

Детали: В Донецкой области 23 февраля в связи с увеличением интенсивности обстрелов, командующим ООС согласован вопрос о временной приостановке функционирования пунктов ГСЧС для предоставления помощи населению, размещенным в пределах КПВВ "Гнутовое", "Майорск", "Марьинка" и "Новотроицкое".

В настоящее время спасатели сворачивают палатки и отводят личный состав.

Темы: ГСЧСДонбассвойнаОРДЛО
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