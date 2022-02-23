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На Банковій десятки VIP-авто: Зеленський проводить зустріч із бізнесом

Михайло Ткач, Денис КарловськийСереда, 23 лютого 2022, 17:54
На Банковій десятки VIP-авто: Зеленський проводить зустріч із бізнесом
Скупчення VIP-автівок на перетині Лютеранської і Банкової. Фото: Михайло Ткач, УП

"Українська правда" зафіксувала, як до Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибували представники 50 найбільших бізнес-компаній України. 

Джерело: Українська правда

Деталі: Журналістам УП вдалося сфотографувати, як до будівлі Офісу заходили представники топ-50 українського бізнесу. Зокрема, помітили 

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  • дніпровського бізнесмена Геннадія Корбана;
  • колишнього народного депутата, очільника "Партії регіонів" Бориса Колеснікова;
  • колишнього заступника голови "Партії регіонів" та віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова Сергія Тігіпка;
  • народного депутата і ексголову Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту;
  • колишнього народного депутата і бізнесмена Василя Хмельницького; 
  • голову ради директорів Darnitsa Group, ексзаступника голови Адміністрації президента і колишнього генерального директора компанії "Майкрософт" в Україні Дмитра Шимківа;
  • генерального директора інвестиційної компаніїї Concorde Capital, Ігоря Мазепу;
  • гендиректора компанії "ДТЕК" Максима Тімченка;
  • власника групи мережі АЗС WOG та групи "Континіум" Степана Івахіва;
  • народного депутата і харківського бізнесмена Олександра Фельдмана;
  • співзасновницю будівельної компанії Stolitsa Group Владиславу Молчанову.

На перетині вулиць Банкової та Лютеранської, де розташований один зі входів до Офісу президента, УП зафіксувала скупчення чорних авто преміум-класу.

 
Фото: Михайло Ткач, Уп
 
Фото: Михайло Ткач, Уп
 
Ігор Мазепа, гендиректор Concorde Capital
Фото: Михайло Ткач, Уп
Максим Тімченко, гендиректор ДТЕК
Максим Тімченко, гендиректор ДТЕК
Фото: Михайло Ткач, Уп
 
Сергій Тігіпко
Фото: Михайло Ткач, Уп
 
Фото: Михайло Ткач, Уп
 
Фото: Михайло Ткач, Уп
Сергій Тарута
Сергій Тарута
Фото: Михайло Ткач, Уп
 
Геннадій Корбан
Фото: Михайло Ткач, Уп
Василь Хмельницький (посередині)
Василь Хмельницький (посередині)
Фото: Михайло Ткач, Уп
 
Борис Колесніков
Фото: Михайло Ткач, Уп
 
Степан Івахів
Фото: Михайло Ткач, Уп
Скупчення VIP-автівок на перетині вулиць Лютеранської та Банкової
Скупчення VIP-автівок на перетині вулиць Лютеранської та Банкової
Фото: Михайло Ткач, Уп

Передісторія: 

  • 22 лютого президент Володимир Зеленський публічно заявив, що проведе зустріч із очільниками топ-50 українського бізнес-компаній на тлі загрози від російських військ на Донбасі. За джерелами УП, на зустріч запросили олігархів Ріната Ахметова та Віктора Пінчука.
  • Джерела УП серед запрошених бізнесменів сказали, що бізнес готовий "забути образи" та працювати спільно задля захисту та оборони України на тлі загрози від Росії. Наприкінці 2021 року Зеленський публічно розпочав боротьбу з Ахметовим.
  • 23 лютого "Українська правда" зафіксувала, як Пінчук та Ахметов повернулися літаками до Києва. Зокрема, Ахметов дав ексклюзивний коментар після посадки журналісту УП Михайлові Ткачу. 
  • У березні 2020 року Офіс президента влаштовував подібну зустріч із представниками великого бізнесу, на якому їх попросили допомогти в подоланні наслідків пандемії коронавірусу.
  • Водночас, станом на 23 лютого звичайні громадяни перерахували зі власних коштів 20 мільйонів гривень на рахунки благодійного фонду "Повернись живим". Ці кошти скерують на підтримку Збройних сил.

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Теми: ЗеленськийолігархибізнесОфіс президента
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