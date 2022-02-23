На Банковій десятки VIP-авто: Зеленський проводить зустріч із бізнесом

Скупчення VIP-автівок на перетині Лютеранської і Банкової. Фото: Михайло Ткач, УП

"Українська правда" зафіксувала, як до Офісу президента на вулиці Банковій у Києві прибували представники 50 найбільших бізнес-компаній України.

Джерело: Українська правда

Деталі: Журналістам УП вдалося сфотографувати, як до будівлі Офісу заходили представники топ-50 українського бізнесу. Зокрема, помітили

дніпровського бізнесмена Геннадія Корбана;

колишнього народного депутата, очільника "Партії регіонів" Бориса Колеснікова;

колишнього заступника голови "Партії регіонів" та віце-прем'єр-міністра в уряді Миколи Азарова Сергія Тігіпка;

народного депутата і ексголову Донецької облдержадміністрації Сергія Таруту;

колишнього народного депутата і бізнесмена Василя Хмельницького;

голову ради директорів Darnitsa Group, ексзаступника голови Адміністрації президента і колишнього генерального директора компанії "Майкрософт" в Україні Дмитра Шимківа;

генерального директора інвестиційної компаніїї Concorde Capital, Ігоря Мазепу;

гендиректора компанії "ДТЕК" Максима Тімченка;

власника групи мережі АЗС WOG та групи "Континіум" Степана Івахіва;

народного депутата і харківського бізнесмена Олександра Фельдмана;

співзасновницю будівельної компанії Stolitsa Group Владиславу Молчанову.

На перетині вулиць Банкової та Лютеранської, де розташований один зі входів до Офісу президента, УП зафіксувала скупчення чорних авто преміум-класу.

Фото: Михайло Ткач, Уп

Фото: Михайло Ткач, Уп

Ігор Мазепа, гендиректор Concorde Capital Фото: Михайло Ткач, Уп

Максим Тімченко, гендиректор ДТЕК Фото: Михайло Ткач, Уп

Сергій Тігіпко Фото: Михайло Ткач, Уп

Фото: Михайло Ткач, Уп

Фото: Михайло Ткач, Уп

Сергій Тарута Фото: Михайло Ткач, Уп

Геннадій Корбан Фото: Михайло Ткач, Уп

Василь Хмельницький (посередині) Фото: Михайло Ткач, Уп

Борис Колесніков Фото: Михайло Ткач, Уп

Степан Івахів Фото: Михайло Ткач, Уп

Скупчення VIP-автівок на перетині вулиць Лютеранської та Банкової Фото: Михайло Ткач, Уп

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