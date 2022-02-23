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В ОП завершилась встреча с бизнесменами

Роман Петренко, Роман КравецСреда, 23 февраля 2022, 19:08
В ОП завершилась встреча с бизнесменами
машины возле ОП, фото: УП

В Офисе президента завершилась "очень результативная" встреча между властями, силовиками и бизнесменами. На нем докладывали силовики, а власти и бизнес выразили друг другу поддержку.

Источник: собеседники "Украинской правды", пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии журналистам

Детали: Источники УП рассказали, что на встрече с президентом были от власти: президент, Ермак, замы, премьер, все силовики.

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Они рассказывали о происходящем бизнесу, просили инвестировать, предлагать инициативы.

На встрече были руководство Офиса президента и силовой блок. По словам Никифорова, присутствовало много людей – зал государственных мероприятий был "доверху заполнен".

В разные фонды сбрасывать деньги, как было в случае с коронавирусом, не просили. Это подтвердил "Украинской правде" вице-премьер-министр в правительстве Азарова Сергей Тигипко.

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Один из участников встречи сообщил УП, что президент просил собравшихся показывать пример и оставаться в стране. Зеленский пообещал искать все возможные дипломатические пути.

Другой участник отметил, что был доклад силовиков, сообщавших разные сценарии.

Прямая речь: "Но из того, что я услышал, наши не верят в полномасштабную историю".

Прямая речь Никифорова: "Встреча была, чтобы "сверить часы", предоставить всю информацию крупному бизнесу, сказать, что и в каких сценариях будет делать государство.

Обменялись мнениями, взглядами на то, кто, что, какую роль должен выполнять. Встреча была результативной – и услышали друг друга, и выразили поддержку друг другу".

Upd. Еще один собеседник "Украинской правды" рассказал, что при входе к президенту отбирали часы и телефоны.

Прямая речь: "Зеленский пришел и сказал: "Сразу говорю, собрал вас не для того, чтобы деньги собрать". Потому что, скажу честно, мы все думали, что снова с нас денег хочет взять. Ну президент сказал: "Я буду все делать возможное для мира, сделаю больше, чем смогу".

Зеленский нам рассказывал, что контакта с Путиным сейчас вообще нет. Он ищет посредников, каких-то международных партнеров для переговоров с россиянами, но сейчас безуспешно. Тем не менее создается впечатление, что он почему-то верит, что ему удастся как-то мирно все разрулить. А к нам это говорил такое: не паникуйте, инвестируйте и никуда не бегите.

Дальше выступали силовики: руководитель генштаба, разведки, министр обороны, Баканов. Все достаточно профессионально говорили. Главный месседж, что россияне работают на наше истощение. Сидел Шмыгаль, он даже слова не взял. Мы так поняли, что он ни на что не влияет. Ермак что-то там с Зеленским перешептывался.

Затем были разные предложения от бизнеса. Хорошее предложение было от Гороховского, что давайте сделаем службу в армию престижной. Какие-то кредиты для военных, зарплаты поднять, то есть усиливать денежное довольствие.

Ахметов выступал. Он в классическом стиле говорил "надо беспокоиться о людях, нужно помогать людям".

Напомним: "Украинская правда" зафиксировала, как в Офис президента на улице Банковой в Киеве съезжаются представители 50 крупнейших бизнес-компаний Украины.

Темы: Офис генпрокурорабизнесЗеленскийвойна
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