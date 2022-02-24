Зеленський звернувся до громадян Росії

Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Російської Федерації із запитанням, чи хочуть вони війни, а також запевнив, що народ України пргне миру.

Джерело: звернення Зеленського

Деталі: Зеленський у щоденному зверненні повідомив про введення в Україні надзвичайного стану, "про додаткові ресурси на фінансування сектору оборони", а також про запроваджені проти Росії санкції.

Значною частиною промови Зеленського стало звернення до громадян Росії, озвучене російською мовою.

Пряма мова Зеленського: "Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая...

Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами.

Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно. Спокойно. Честно…

Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет – и делает. Делает все, что может…

Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации".