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Зеленский обратился к гражданам России

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 00:55
Зеленский обратился к гражданам России
фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам Российской Федерации с вопросом, хотят ли они войны, а также заверил, что народ Украины стремится к миру.

Источник: обращение Зеленского

Детали: Зеленский в ежедневном обращении сообщил о введении в Украине чрезвычайного положения, "о дополнительных ресурсах на финансирование сектора обороны", а также о введенных против России санкциях.

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Значительной частью речи Зеленского явилось обращение к гражданам России на русском языке.

Прямая речь Зеленского: "Украина в ваших новостях и Украина в реальной жизни – это две совершенно разные страны. И главное их отличие в том, что наша – настоящая...

Вам говорят, что мы ненавидим русскую культуру. Как можно ненавидеть культуру? Любую культуру? Соседи всегда обогащают друг друга культурно. Однако это не делает их единым целым. Не растворяет нас в вас. Мы разные. Но это не повод быть врагами.

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Мы хотим сами определять и строить свою историю. Мирно. Спокойно. Честно…

Услышьте нас. Народ Украины хочет мира. Власть Украины хочет мира. Хочет – и делает. Делает все, что может…

Хотят ли русские войны? Я очень хотел бы ответить на этот вопрос. Но ответ зависит только от вас, граждане Российской Федерации".

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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