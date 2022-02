Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною – CNN

Росія повідомила про закриття повітряного простору вздовж кордону з Україною.

Джерело: CNN

Деталі: Росія оприлюднила повідомлення про заборону польотів цивільним літакам вздовж північно-східного кордону України.

РФ видала NOTAM – відповідне повідомлення про заборону для авіації, яка охоплює "коридор території, де скупчувалися російські війська протягом останніх тижнів", – пише CNN.

За повідомленням видання, NOTAM залишається в силі до 18 травня.

Ресурс OSINTdefender опублікував карту, створену на основі NOTAM.

Russia has Issued a Civil Aviation NOTAM closing almost all of Eastern Ukrainian Airspace near the border with Russia No Limit or ending time is currently provided. pic.twitter.com/mLSxUN5XJ6