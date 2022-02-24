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Росія закрила повітряний простір на кордоні з Україною – CNN

Ольга Глущенко Четвер, 24 лютого 2022, 04:15
фото: OSINTdefender

Росія повідомила про закриття повітряного простору вздовж кордону з Україною.

Джерело: CNN

Деталі: Росія оприлюднила повідомлення про заборону польотів цивільним літакам вздовж північно-східного кордону України.

РФ видала NOTAM – відповідне повідомлення про заборону для авіації, яка охоплює "коридор території, де скупчувалися російські війська протягом останніх тижнів", – пише CNN.

За повідомленням видання, NOTAM залишається в силі до 18 травня.

Ресурс OSINTdefender опублікував карту, створену на основі NOTAM.

Теми: РосіяУкраїна
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