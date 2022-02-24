Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной – CNN

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 03:15
Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной – CNN
фото: OSINTdefender

Россия сообщила о закрытии воздушного пространства вдоль границы с Украиной.

Источник: CNN

Детали: Россия обнародовала сообщение о запрете полетов гражданским самолетам вдоль северо-восточной границы Украины.

Реклама:

РФия выдала NOTAM – соответствующее сообщение о запрете на авиацию, которая охватывает "коридор территории, где скапливались российские войска в течение последних недель", – пишет CNN.

По сообщению издания, NOTAM остается в силе до 18 мая.

Ресурс OSINTdefender опубликовал карту, созданную на основе NOTAM.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: РосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Росcия
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В центре Москвы загорелись склады с имуществом российской железной дороги
Россиян и белорусов допустили к международным турнирам по бадминтону
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: