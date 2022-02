Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной – CNN

Россия сообщила о закрытии воздушного пространства вдоль границы с Украиной.

Источник: CNN

Детали: Россия обнародовала сообщение о запрете полетов гражданским самолетам вдоль северо-восточной границы Украины.

РФия выдала NOTAM – соответствующее сообщение о запрете на авиацию, которая охватывает "коридор территории, где скапливались российские войска в течение последних недель", – пишет CNN.

По сообщению издания, NOTAM остается в силе до 18 мая.

Ресурс OSINTdefender опубликовал карту, созданную на основе NOTAM.

Russia has Issued a Civil Aviation NOTAM closing almost all of Eastern Ukrainian Airspace near the border with Russia No Limit or ending time is currently provided. pic.twitter.com/mLSxUN5XJ6