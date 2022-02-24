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Россия закрыла воздушное пространство на границе с Украиной – CNN

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 04:15
фото: OSINTdefender

Россия сообщила о закрытии воздушного пространства вдоль границы с Украиной.

Источник: CNN

Детали: Россия обнародовала сообщение о запрете полетов гражданским самолетам вдоль северо-восточной границы Украины.

РФия выдала NOTAM – соответствующее сообщение о запрете на авиацию, которая охватывает "коридор территории, где скапливались российские войска в течение последних недель", – пишет CNN.

По сообщению издания, NOTAM остается в силе до 18 мая.

Ресурс OSINTdefender опубликовал карту, созданную на основе NOTAM.

Темы: РосcияУкраина
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