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Тимчасово закрили аеропорти Харкова, Дніпра і Запоріжжя

Ольга Глущенко Четвер, 24 лютого 2022, 03:35
Тимчасово закрили аеропорти Харкова, Дніпра і Запоріжжя
аеропорт Харкова. Фото: avianews.com

Міжнародні аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя закрили на прийом та відправлення рейсів з 20:30 23 лютого щонайменше до 07:00 24 лютого за київським часом.

Джерело: avianews.com, Flightradar24.com, ZN.UA

Деталі: За інформацією ZN.UA, смуги блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків із десантом.

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Також до закриття готують аеропорт у Херсоні.

"У NOTAM нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів. Це може бути пов'язане з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Росією — до нього по прямій 20 км. Дніпропетровська область межує із Донецькою областю", – зазначає avianews.com.

 
 

Нагадаємо: Росія повідомила про закриття повітряного простору вздовж кордону з Україною.

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Теми: авіаДніпроЗапоріжжяХарків
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