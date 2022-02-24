Тимчасово закрили аеропорти Харкова, Дніпра і Запоріжжя
Четвер, 24 лютого 2022, 04:35
Міжнародні аеропорти Харкова, Дніпра та Запоріжжя закрили на прийом та відправлення рейсів з 20:30 23 лютого щонайменше до 07:00 24 лютого за київським часом.
Джерело: avianews.com, Flightradar24.com, ZN.UA
Деталі: За інформацією ZN.UA, смуги блокують тягачами, щоб запобігти можливій посадці ворожих літаків із десантом.
Також до закриття готують аеропорт у Херсоні.
"У NOTAM нічого не вказано про причини тимчасового закриття аеропортів. Це може бути пов'язане з запобіжними заходами через близьке розташування Харкова до кордону з Росією — до нього по прямій 20 км. Дніпропетровська область межує із Донецькою областю", – зазначає avianews.com.
Нагадаємо: Росія повідомила про закриття повітряного простору вздовж кордону з Україною.