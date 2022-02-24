Временно закрыли аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья

Международные аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыли на прием и отправку рейсов с 20:30 23 февраля по меньшей мере до 07:00 24 февраля по киевскому времени.

Источник: avianews.com, Flightradar24.com, ZN.UA

Детали: По информации ZN.UA, полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом.

Также к закрытию готовится аэропорт в Херсоне.

"В NOTAM ничего не указано о причинах временного закрытия аэропортов. Это может быть связано с мерами предосторожности из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией — к нему по прямой 20 км. Днепропетровская область граничит с Донецкой областью", – отмечает avianews.com.

Напомним: Россия сообщила о закрытии воздушного пространства вдоль границы с Украиной.