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Временно закрыли аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 03:35
Временно закрыли аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья
аэропорт Харькова. Фото: avianews.com

Международные аэропорты Харькова, Днепра и Запорожья закрыли на прием и отправку рейсов с 20:30 23 февраля по меньшей мере до 07:00 24 февраля по киевскому времени.

Источник: avianews.com, Flightradar24.com, ZN.UA

Детали: По информации ZN.UA, полосы блокируют тягачами, чтобы предотвратить возможную посадку вражеских самолетов с десантом.

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Также к закрытию готовится аэропорт в Херсоне.

"В NOTAM ничего не указано о причинах временного закрытия аэропортов. Это может быть связано с мерами предосторожности из-за близкого расположения Харькова к границе с Россией — к нему по прямой 20 км. Днепропетровская область граничит с Донецкой областью", – отмечает avianews.com.

 
 

Напомним: Россия сообщила о закрытии воздушного пространства вдоль границы с Украиной.

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Темы: авиаДнепрЗапорожьеХарьков
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