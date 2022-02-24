Розпочалися ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні – ЗМІ
Четвер, 24 лютого 2022, 05:05
Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на джерело в Міноборони
Деталі: За інформацією джерела, о 5.00 розпочалися ракетні обстріли військових об'єктів по всій Україні.
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"Гради б'ють уздовж усього кордону – від Луганська до Житомира", - сказало джерело.
Повідомляється також про початок проведення десантної операції силами Чорноморського флоту в Азовському морі та Одесі.
У Миколаєві – сильні пожежі. У Харкові знищено склад ракетно-артилерійського озброєння.
ВІДЕО ДНЯ
Оновлено від 07:40: Збройні сили України заявили, що інформація про десантування росіян не відповідає дійсності.