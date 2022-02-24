Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине – СМИ

Ольга ГлущенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 05:05
Начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине – СМИ
фото: Александр Гусев, facebook

Военные объекты в Украине подвергаются ракетным ударам, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Минобороны

Детали: По информации источника, в 5.00 начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине.

Реклама:

"Грады бьют вдоль всей границы – от Луганска до Житомира", - сказал источник.

Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе.

В Николаеве – сильные пожары. В Харькове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.

ВИДЕО ДНЯ

Обновлено от 07:40: Вооруженные силы Украины заявили, что информация о десантировании россиян не соответствует действительности.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: