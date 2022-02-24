Начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине – СМИ

Военные объекты в Украине подвергаются ракетным ударам, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в Минобороны

Детали: По информации источника, в 5.00 начались ракетные обстрелы военных объектов по всей Украине.

"Грады бьют вдоль всей границы – от Луганска до Житомира", - сказал источник.

Сообщается также о начале десантной операции силами Черноморского флота в Азовском море и Одессе.

В Николаеве – сильные пожары. В Харькове уничтожен состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Обновлено от 07:40: Вооруженные силы Украины заявили, что информация о десантировании россиян не соответствует действительности.