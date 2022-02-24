Зі сторони Росії Україну обстрілюють ГРАДами
Четвер, 24 лютого 2022, 06:21
З 4.35 24 лютого зі сторони Росії у бік України почалися обстріли: гатять ГРАДами, з мінометів і тд.
Джерело: дані Операції об'єднаних сил
Деталі: Зокрема, повідомляється про:
- 04.35 напад на п/н впс "В.Писарівка" зі стор. РФ
- 05:00 з ППр "Чертково" (РФ) обстріл ППр "Мілове"
- 05:05 впс "Н.Слобода" обстріл ГРАДами з боку РФ
- 05:05 напад на п/н в ППр "Гоптівка"
- 05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ"
- 05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" - артилер. обстріл зі стор. РФ
- 05:13 обстріл мППр "Грабовське" впс "Краснопілля"
- 05:23 ППр "Бачівськ" заходиться бронетехніка
- 05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі
- 05:30 впс "Тополі" обстріл з ГРАДів з боку РФ
- 05:30 впс "Золочів" міномет. обстріл з боку РФ
- 05:50 впс "Вовчанськ" обстріл з ГРАДів з боку РФ
Вибухи лунають по усій країні.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
- По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
- Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
- Президент України Володимир Зеленський скликає Раду Національної безпеки і оборони. Вона введе воєнний стан.