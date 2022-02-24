Зі сторони Росії Україну обстрілюють ГРАДами

З 4.35 24 лютого зі сторони Росії у бік України почалися обстріли: гатять ГРАДами, з мінометів і тд.

Джерело: дані Операції об'єднаних сил

Деталі: Зокрема, повідомляється про:

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04.35 напад на п/н впс "В.Писарівка" зі стор. РФ

05:00 з ППр "Чертково" (РФ) обстріл ППр "Мілове"

05:05 впс "Н.Слобода" обстріл ГРАДами з боку РФ

05:05 напад на п/н в ППр "Гоптівка"

05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ"

05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" - артилер. обстріл зі стор. РФ

05:13 обстріл мППр "Грабовське" впс "Краснопілля"

05:23 ППр "Бачівськ" заходиться бронетехніка

05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі

05:30 впс "Тополі" обстріл з ГРАДів з боку РФ

05:30 впс "Золочів" міномет. обстріл з боку РФ

05:50 впс "Вовчанськ" обстріл з ГРАДів з боку РФ

Вибухи лунають по усій країні.

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