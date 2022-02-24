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Зі сторони Росії Україну обстрілюють ГРАДами

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 06:21
ФОТО: ОЛЕКСАНДР ГУСЄВ, FACEBOOK

З 4.35 24 лютого зі сторони Росії у бік України почалися обстріли: гатять ГРАДами, з мінометів і тд. 

Джерело: дані Операції об'єднаних сил

Деталі: Зокрема, повідомляється про:  

  • 04.35 напад на п/н впс "В.Писарівка" зі стор. РФ
  • 05:00 з ППр "Чертково" (РФ) обстріл ППр "Мілове"
  • 05:05 впс "Н.Слобода" обстріл ГРАДами з боку РФ
  • 05:05 напад на п/н в ППр "Гоптівка"
  • 05:15 обстріл аеродрому "Краматорськ"
  • 05:20 впс "Веселе", "Вовчанськ", "Дергачі" - артилер. обстріл зі стор. РФ
  • 05:13 обстріл мППр "Грабовське" впс "Краснопілля"
  • 05:23 ППр "Бачівськ" заходиться бронетехніка
  • 05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі
  • 05:30 впс "Тополі" обстріл з ГРАДів з боку РФ
  • 05:30 впс "Золочів" міномет. обстріл з боку РФ
  • 05:50 впс "Вовчанськ" обстріл з ГРАДів з боку РФ

Вибухи лунають по усій країні. 

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
  • По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
  • Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
  • Президент України Володимир Зеленський скликає Раду Національної безпеки і оборони. Вона введе воєнний стан.

Теми: війнаУкраїнаРосія
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