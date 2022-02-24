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Со стороны России Украину обстреливают ГРАДами

Мазуренко Алена Четверг, 24 февраля 2022, 06:21
ФОТО: АЛЕКСАНДР ГУСЕВ, FACEBOOK

С 4.35 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: гатят ГРАДами, из минометов и тд.

Источник: данные Операции объединенных сил

Детали: В частности, сообщается о:

  • 04.35 нападение на п/н впс "В.Писаревка" со с. РФ
  • 05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Милово"
  • 05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ
  • 05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка"
  • 05:15 обстрел аэродрома "Краматорск"
  • 05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" - артиллер. обстрел со с. РФ
  • 05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье"
  • 05:23 ЧПР "Бачевск" заходит бронетехника
  • 05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе
  • 05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ
  • 05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ
  • 05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ

Взрывы раздаются по всей стране.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин сообщил о начале войны против Украины. По его словам, он принял решение о военной операции на Донбассе.
  • По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.
  • Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.
  • Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Он введет военное положение.

Темы: войнаУкраинаРосcия
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