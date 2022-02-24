Со стороны России Украину обстреливают ГРАДами

С 4.35 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: гатят ГРАДами, из минометов и тд.

Источник: данные Операции объединенных сил

Детали: В частности, сообщается о:

04.35 нападение на п/н впс "В.Писаревка" со с. РФ

05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Милово"

05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ

05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка"

05:15 обстрел аэродрома "Краматорск"

05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" - артиллер. обстрел со с. РФ

05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье"

05:23 ЧПР "Бачевск" заходит бронетехника

05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе

05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ

05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ

05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ

Взрывы раздаются по всей стране.

Предыстория: