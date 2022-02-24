Со стороны России Украину обстреливают ГРАДами
Четверг, 24 февраля 2022, 05:21
С 4.35 24 февраля со стороны России в сторону Украины начались обстрелы: гатят ГРАДами, из минометов и тд.
Источник: данные Операции объединенных сил
Детали: В частности, сообщается о:
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- 04.35 нападение на п/н впс "В.Писаревка" со с. РФ
- 05:00 с ППр "Черточково" (РФ) обстрел ППр "Милово"
- 05:05 впс "Н.Слобода" обстрел ГРАДами со стороны РФ
- 05:05 нападение на п/н в ППр "Гоптовка"
- 05:15 обстрел аэродрома "Краматорск"
- 05:20 впс "Веселое", "Волчанск", "Дергачи" - артиллер. обстрел со с. РФ
- 05:13 обстрел мЧПр "Грабовское" впс "Краснополье"
- 05:23 ЧПР "Бачевск" заходит бронетехника
- 05:25 г. Днепр – 2 взрыва на взлетной полосе
- 05:30 впс "Тополь" обстрел с ГРАДов со стороны РФ
- 05:30 впс "Золочев" миномет. обстрел со стороны РФ
- 05:50 впс "Волчанск" обстрел из ГРАД со стороны РФ
Взрывы раздаются по всей стране.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин сообщил о начале войны против Украины. По его словам, он принял решение о военной операции на Донбассе.
- По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.
- Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.
- Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет национальной безопасности и обороны. Он введет военное положение.
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