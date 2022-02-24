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Кличко: Гуркіт снарядів чутно і в Києві, тримайте напоготові "тривожну валізку"

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 06:01
Кличко: Гуркіт снарядів чутно і в Києві, тримайте напоготові тривожну валізку
Віталій Кличко, фото Getty Images

Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома і тримати напоготові документи й найнеобхідніші речі через наступ Росії на Україну.

Джерело: Кличко у Facebook

Пряма мова: "Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві.

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Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки.

Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома.

Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.

ВІДЕО ДНЯ

Міська влада – в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста.

Тримаємося! Ми повинні вистояти!".

Деталі: У Києві почали звучати сирени, які повідомляють про небезпеку.

Отже, жителям міста варто слідкувати за повідомленнями влади всіма доступними засобами і бути напоготові.

Згодом Кличко повідомив, що столичні школи закрито, а лікарні працюють. 

Як стало відомо, на складах боєприпасів у Білоцерківському і штабу НГУ Вишгородського району сталися загорання.

Теми: КиївВіталій Кличковійна
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