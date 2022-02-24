Кличко: Гуркіт снарядів чутно і в Києві, тримайте напоготові "тривожну валізку"
Міський голова Києва Віталій Кличко закликав киян залишатися вдома і тримати напоготові документи й найнеобхідніші речі через наступ Росії на Україну.
Джерело: Кличко у Facebook
Пряма мова: "Дорогі кияни! Україна атакована агресором. Гуркіт снарядів чутно і в Києві.
Найстрашніший ворог зараз – паніка. Не втрачаємо витримки.
Всі, хто не задіяний в роботі критичної інфраструктури та життєзабезпечення міста, залишайтеся вдома.
Тримайте напоготові "тривожну валізку". Документи, необхідний мінімум речей. Щоб оперативно, за потреби, дістатися до укриття чи сховища.
Міська влада – в столиці. Ми продовжуємо забезпечувати функціонування міста.
Тримаємося! Ми повинні вистояти!".
Деталі: У Києві почали звучати сирени, які повідомляють про небезпеку.
Отже, жителям міста варто слідкувати за повідомленнями влади всіма доступними засобами і бути напоготові.
Згодом Кличко повідомив, що столичні школи закрито, а лікарні працюють.
Як стало відомо, на складах боєприпасів у Білоцерківському і штабу НГУ Вишгородського району сталися загорання.