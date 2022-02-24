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Кличко: Грохот снарядов слышны и в Киеве, держите наготове "тревожный чемодан"

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 06:01
Кличко: Грохот снарядов слышны и в Киеве, держите наготове тревожный чемодан
Виталий Кличко, фото Getty Images

Городской глава Киева Виталий Кличко призвал киевлян оставаться дома и держать наготове документы и самые необходимые вещи из-за наступления России на Украину.

Источник: Кличко в Facebook

Прямая речь: "Дорогие киевляне! Украина атакована агрессором. Грохот снарядов слышен и в Киеве.

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Самый страшный враг сейчас – паника. Не теряем выдержки.

Все, кто не задействован в работе критической инфраструктуры и жизнеобеспечения города, оставайтесь дома.

Держите наготове "тревожный чемодан". Документы, необходимый минимум вещей. Чтобы оперативно, при необходимости, добраться до укрытия или хранилища.

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Городские власти – в столице. Мы продолжаем обеспечивать работу города.

Держимся! Мы должны устоять!"

Детали: В Киеве начали звучать сирены, сообщающие об опасности.

Значит, жителям города следует следить за сообщениями власти всеми доступными средствами и быть наготове.

Позже Кличко сообщил, что столичные школы закрыты, а больницы работают.

Как стало известно, на складах боеприпасов в Белоцерковском и штабе НГУ Вышгородского района произошли возгорания.

Темы: КиевВиталий Кличковойна
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