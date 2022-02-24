На Донбасі українські військові збили 5 російських літаків і вертоліт
Четвер, 24 лютого 2022, 06:55
За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Дослівно: "За інформацією командування Об’єднаних Сил, сьогодні, 24 лютого, у районі проведення ОС збито 5 літаків та вертоліт агресорів.
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Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам РФ. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.
Зберігайте спокій та вірте в українських захисників".