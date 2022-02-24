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На Донбасе украинские военные сбили 5 русских самолетов и 1 вертолет

Четверг, 24 февраля 2022, 07:55

По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения операции Объединённых Сил сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров.

Источник: Генштаб Вооруженных Сил

Дословно: По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров.

Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери.

Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников".

Темы: РосcиявойнаООС
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