На Донбасе украинские военные сбили 5 русских самолетов и 1 вертолет

По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения операции Объединённых Сил сбиты 5 самолетов и вертолет агрессоров.

Источник: Генштаб Вооруженных Сил

Дословно: По информации командования Объединенных Сил, сегодня, 24 февраля, в районе проведения ОС сбито 5 самолетов и вертолет агрессоров.

Реклама:

Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери.

Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников".