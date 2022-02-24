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Танки заходять в Україну з Білорусі – CNN

Альона Мазуренко Четвер, 24 лютого 2022, 07:09
Танки заходять в Україну з Білорусі – CNN
фото: CNN

CNN повідомляє, що зафіксували у прямому ефірі, як білоруські танки перетнули український кордон.

Джерело: Державна прикордонна службаCNN

Дослівно: "CNN у прямому ефірі став свідком того, як війська на колоні військової техніки в'їжджають в Україну через прикордонний перехід із Білоруссю".

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Деталі: Повідомляється, пряму трансляцію було знято на перетині Сеньківка, Україна, з Веселівкою, Білорусь.

Колона була помічена на в'їзді в Україну близько 6:48 ранку за місцевим часом.

Українські прикордонники повідомили, що близько 5.00 держкордон України на ділянці з Росією та Білоруссю піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.

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Напад, за інформацією прикордонників, відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
  • По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
  • Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
  • В Україні ввели воєнний стан.

Теми: БілоруськордонУкраїнавійна
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