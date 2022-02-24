Танки заходять в Україну з Білорусі – CNN
CNN повідомляє, що зафіксували у прямому ефірі, як білоруські танки перетнули український кордон.
Джерело: Державна прикордонна служба, CNN
Дослівно: "CNN у прямому ефірі став свідком того, як війська на колоні військової техніки в'їжджають в Україну через прикордонний перехід із Білоруссю".
Деталі: Повідомляється, пряму трансляцію було знято на перетині Сеньківка, Україна, з Веселівкою, Білорусь.
Колона була помічена на в'їзді в Україну близько 6:48 ранку за місцевим часом.
Українські прикордонники повідомили, що близько 5.00 держкордон України на ділянці з Росією та Білоруссю піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю.
Напад, за інформацією прикордонників, відбувається в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей. Крім того, атака відбувається з ТОТ АР Крим.
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