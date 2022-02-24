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Танки заходят в Украину из Беларуси – CNN

Алена МазуренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 07:09
Танки заходят в Украину из Беларуси – CNN
фото: CNN

CNN сообщает, что зафиксировали в прямом эфире, как белорусские танки пересекли украинскую границу.

Источник: CNN, Госсударстенная пограничная служба

Дословно: "CNN в прямом эфире стал свидетелем того, как войска на колонне военной техники въезжают в Украину через пограничный переход с Беларусью".

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Детали: Сообщается, прямая трансляция была снята на пересечении Сеньковка, Украина, с Веселовкой, Беларусь.

Колонна была замечена на въезде в Украину около 6:48 утра по местному времени.

Украинские пограничники сообщили, что около 5.00 госграницы Украины на участке с Россией и Беларусью подвергся атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью.

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Нападение, по информации пограничников, происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит с ТОТ АР Крым.

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин сообщил о начале войны против Украины. По его словам, он принял решение о военной операции на Донбассе.
  • По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.
  • Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.
  • В Украине ввели военное положение.

Темы: БеларусьграницаУкраинавойна
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