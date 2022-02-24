Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Кремль за це відповість": заява лідерів ЄС

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 08:09

Керівники Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн уранці в четвер оприлюднили спільну заяву на підтримку України.

Про це повідомляю "Європейська правда"

"Ми жорстко засуджуємо необгрунтований напад Росії на Україну. У ці темні часи наші думки з Україною, із невинними жінками, чоловіками та  дітьми, що стикнулися з цим непровокованим нападом і нині бояться за свої життя", - йдеться у заяві лідерів ЄС.

"Кремль за це відповість", - додали обидва лідери.

Як відомо, ЄС планує накласти на Росію нові санкції через новий відкритий напад РФ на Україну із ракетною атакою по містах, що розпочався у четвер вранці.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни

Із заявою виступив також  президент США, який пообіцяв, що "світ притягне Росію до відповідальності", а також інші лідери.

Рано вранці 24 лютого Путін поновив війну проти України.

Теми: війнаРосіяЄС
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
війна
Цивільні польоти над всім повітряним простором України обмежили
В ЄС застерегли авіакомпанії від польотів над і поблизу України
Байден поговорив із Зеленським та готує зустріч G7 та санкції
Останні новини
12:01
"Русские фильмы, идите нах..": Megogo удалил все российские киноленты
12:00
Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
11:27
У Волновасі росіяни зробили геноцид, треба виходити – нардеп
11:27
Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна
11:24
"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі
Усі новини...