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"Кремль за це відповість": заява лідерів ЄС

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 07:09

Керівники Європейської ради та Єврокомісії Шарль Мішель та Урсула фон дер Ляєн уранці в четвер оприлюднили спільну заяву на підтримку України.

Про це повідомляю "Європейська правда"

"Ми жорстко засуджуємо необгрунтований напад Росії на Україну. У ці темні часи наші думки з Україною, із невинними жінками, чоловіками та  дітьми, що стикнулися з цим непровокованим нападом і нині бояться за свої життя", - йдеться у заяві лідерів ЄС.

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"Кремль за це відповість", - додали обидва лідери.

Як відомо, ЄС планує накласти на Росію нові санкції через новий відкритий напад РФ на Україну із ракетною атакою по містах, що розпочався у четвер вранці.

Раніше очільник МЗС України Дмитро Кулеба звернувся до світу у зв’язку з початком війни

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Із заявою виступив також  президент США, який пообіцяв, що "світ притягне Росію до відповідальності", а також інші лідери.

Рано вранці 24 лютого Путін поновив війну проти України.

Теми: війнаРосіяЄС
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