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"Кремль за это ответит": заявление лидеров ЕС

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 08:09

Руководители Европейского совета и Еврокомиссии Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляен утром в четверг обнародовали совместное заявление в поддержку Украины.

Об этом сообщаю "Европейская правда".

"Мы жестко осуждаем необоснованное нападение России на Украину. В эти темные времена наши мысли с Украиной, с невинными женщинами, мужчинами и детьми, которые столкнулись с этим непровоцированным нападением и сейчас боятся за свои жизни", - говорится в заявлении лидеров ЕС.

"Кремль за это ответит", – добавили оба лидера.

Как известно, ЕС планирует наложить на Россию новые санкции из-за нового открытого нападения РФ на Украину с ракетной атакой по городам, начавшегося в четверг утром.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру в связи с началом войны.

С заявлением выступил также президент США, пообещавший, что "мир привлечет Россию к ответственности", а также другие лидеры.

Ранним утром 24 февраля Путин возобновил войну против Украины.

Темы: войнаРосcияЕС
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