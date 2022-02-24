Байден поговорив із Зеленським та готує зустріч G7 та санкції

Президент Зеленський зателефонував президенту США Джо Байдену, щоби обговорити подальші скоординовані дії через війну з Росією

Про це йдеться у заяві Байдена за підсумками розмови, повідомляє "Європейська правда"

Президент США повторив, що категорично засуджує російський напад та розповів про деталі.

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"Я щойно завершив розмову із Зеленським, який зателефонував мені сьогодні ввечері... Я поінформував його про ланцюг міжнародного засудження, у тому числі про Раду Безпеки ООН цієї ночі".

За словами Байдена, Зеленський просив його підтримати всесвітнє величезне засудження російської агресії, а також допомогти забезпечити всесвітню "підтримку народу України". Байден не став уточнювати, що саме буде такою підтримкою, але пообіцяв дії "Групи семи", G7.

"Завтра я зустрінуся (очевидно за відеозв'язком – ЄП) з лідерами G7, і США разом з нашими партнерами та союзниками накладемо серйозні санкції на Росію. Ми також будемо продовжувати надавати підтримку та допомогу Україні та українському народові", – заявив президент США.

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