Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Байден поговорил с Зеленским, готовит встречу G7 и санкции

Четверг, 24 февраля 2022, 07:09
Байден поговорил с Зеленским, готовит встречу G7 и санкции
Джо Байден. Фото Getty Images

Президент Зеленский позвонил президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить дальнейшие скоординированные действия в результате войны с Россией

Об этом говорится в заявлении Байдена по итогам разговора, сообщает "Европейская правда".

Президент США повторил, что категорически осуждает российское нападение и рассказал о деталях.

Реклама:

"Я только что завершил разговор с Зеленским, который позвонил мне сегодня вечером... Я проинформировал его о цепи международного осуждения, в том числе о Совете Безопасности ООН этой ночью".

По словам Байдена, Зеленский просил его поддержать всемирное осуждение российской агрессии, а также помочь обеспечить всемирную "поддержку народу Украины". Байден не стал уточнять, что будет такой поддержкой, но пообещал действия "Группы семи", G7.

"Завтра я встречусь (очевидно, по видеосвязи – ЕП) с лидерами G7, и США вместе с нашими партнерами и союзниками наложим серьезные санкции на Россию. Мы также будем продолжать оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу", – заявил президент США.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру в связи с началом войны.

Ранним утром 24 февраля Путин возобновил войну против Украины.

Темы: БайденЗеленскийG7война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Байден
Байден планирует визит во Вьетнам – Белый дом
Зеленский и Байден говорили о передаче F-16 Украине и наказании России
Лидерство США в поддержке Украины направило дугу истории в сторону добра – Зеленский
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: