Байден поговорил с Зеленским, готовит встречу G7 и санкции

Президент Зеленский позвонил президенту США Джо Байдену, чтобы обсудить дальнейшие скоординированные действия в результате войны с Россией

Об этом говорится в заявлении Байдена по итогам разговора, сообщает "Европейская правда".

Президент США повторил, что категорически осуждает российское нападение и рассказал о деталях.

"Я только что завершил разговор с Зеленским, который позвонил мне сегодня вечером... Я проинформировал его о цепи международного осуждения, в том числе о Совете Безопасности ООН этой ночью".

По словам Байдена, Зеленский просил его поддержать всемирное осуждение российской агрессии, а также помочь обеспечить всемирную "поддержку народу Украины". Байден не стал уточнять, что будет такой поддержкой, но пообещал действия "Группы семи", G7.

"Завтра я встречусь (очевидно, по видеосвязи – ЕП) с лидерами G7, и США вместе с нашими партнерами и союзниками наложим серьезные санкции на Россию. Мы также будем продолжать оказывать поддержку и помощь Украине и украинскому народу", – заявил президент США.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к миру в связи с началом войны.

Ранним утром 24 февраля Путин возобновил войну против Украины.