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Зеленський закликав світ сформувати "антипутінську коаліцію"

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 08:44
Володимир Зеленський фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів сформувати "антипутінську коаліцію". 

Джерело: Twitter Зеленського

Пряма мова: "Поговорив з Джо Байденом, Олафом Шольцом, Шарлем Мішелем, Анджеєм Дудою, Борісом Джонсоном.

Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу! Будуємо антипутінську коаліцію.

Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру".

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
  • По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
  • Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
  • В Україні ввели воєнний стан.

Теми: ЗеленськийУкраїнаРосіяПутін
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