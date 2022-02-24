Зеленський закликав світ сформувати "антипутінську коаліцію"
Четвер, 24 лютого 2022, 08:44
Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів сформувати "антипутінську коаліцію".
Джерело: Twitter Зеленського
Пряма мова: "Поговорив з Джо Байденом, Олафом Шольцом, Шарлем Мішелем, Анджеєм Дудою, Борісом Джонсоном.
Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу! Будуємо антипутінську коаліцію.
Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру".
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
- По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
- Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
- В Україні ввели воєнний стан.