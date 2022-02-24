Зеленський закликав світ сформувати "антипутінську коаліцію"

Президент України Володимир Зеленський закликав світових лідерів сформувати "антипутінську коаліцію".

Джерело: Twitter Зеленського

Пряма мова: "Поговорив з Джо Байденом, Олафом Шольцом, Шарлем Мішелем, Анджеєм Дудою, Борісом Джонсоном.

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Закликаю негайно зупинити Путіна, війну проти України і світу! Будуємо антипутінську коаліцію.

Негайні санкції, оборонна і фінпідтримка України! Закриття повітряного простору! Світ має примусити Росію до миру".

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