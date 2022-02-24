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Зеленский призвал мир сформировать "антипутинскую коалицию"

Мазуренко Алена Четверг, 24 февраля 2022, 08:44
Владимир Зеленский фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров сформировать "антипутинскую коалицию".

Источник: Twitter Зеленского

Прямая речь: "Поговорил с Джо Байденом, Олафом Шольцом, Шарлем Мишелем, Анджеем Дудой, Борисом Джонсоном.

Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию.

Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру".

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин сообщил о начале войны против Украины. По его словам, он принял решение о военной операции на Донбассе.
  • По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.
  • Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.
  • В Украине ввели военное положение.

Темы: ЗеленскийУкраинаРосcияПутин
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