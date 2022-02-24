Зеленский призвал мир сформировать "антипутинскую коалицию"
Четверг, 24 февраля 2022, 08:44
Президент Украины Владимир Зеленский призвал мировых лидеров сформировать "антипутинскую коалицию".
Источник: Twitter Зеленского
Прямая речь: "Поговорил с Джо Байденом, Олафом Шольцом, Шарлем Мишелем, Анджеем Дудой, Борисом Джонсоном.
Призываю немедленно остановить Путина, войну против Украины и мира! Строим антипутинскую коалицию.
Немедленные санкции, оборонная и финподдержка Украины! Закрытие воздушного пространства! Мир должен принудить Россию к миру".
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин сообщил о начале войны против Украины. По его словам, он принял решение о военной операции на Донбассе.
- По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.
- Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.
- В Украине ввели военное положение.