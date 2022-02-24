Перші втрати від нападу Росії на Україну: загиблі, поранені, знищений літак
За даними Національної поліції України, станом на 8 ранку в Україні є перші жертви нової російської агресії.
Джерело: радник міністра охорони здоров'я Антон Геращенко з посиланням на оперативну інформацію Нацполіції, МВС
Дослівн: "Броварський, військове містечко №161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково".
Деталі: У Маріуполі Донецької області отримали поранення дитина та троє цивільних.
Станом на 9 ранку МВС повідомило про нові жертви:
- В Одеській області у місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6-ро загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі.
- У місті Маріуполь Донецької області унаслідок обстрілу одна людина загинула, двох поранено.
Крім того, за даними Державної прикордонної служби, на Херсонщині загинув український прикордонник.
У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль унаслідок чого постраждала жінка з дитиною.
У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА&
Розбомблено міст через річку Інгулець.
Щодо інших регіонів інформація така:
Київська область – Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони: інформація про вибухи
Київська область – село Ревне: обстріл в/ч
Волинська область – місто Луцьк: інформація про вибухи
Одеса – біля аеропорту вибух локатора
Одеська область – місто Подільськ: залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч
Запоріжжя – біля аеропорту вибух
Запоріжжя – на околиці обстріл в/ч
Чернігівська область – село Миколаївка Новгород-Сіверського району: бачать, що з боку РФ їде техніка
Львівська область – село Батятичі: чути вибухи
Львівська область – місто Броди: три вибухи на двох в/ч
Львівська область – село Новий Калинів: обстріл бази паливно-мастильних матеріалів
Полтавська область – місто Миргород: вибух двох ракет
Кіровоградська область – місто Знам’янка: обстріл в/ч
Чернігівська область – аеропорт УДСНС: влучення в локатор (є потерпілі)
Херсонська область – міста Чонгар та Каланчак: обстріли в/ч
Херсонська область – Каланчак: обстріл прикордонників
Херсонська область – пост Азов Генічеська: їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя
Хмельницька – Старокостянтинів: обстріл військового аеропорту
Житомирська область – с.м.т. Озерне: обстріл ракетами, знищено один літак
Вінницька область – н.п Бохоники: обстріл в/ч
Вінницька область – місто Тульчин та місто Теплик: в/ч вибухи
Івано-Франківська область – обстріл в/ч
Харків – обстріл в/ч (зенітна частина).