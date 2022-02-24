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Перші втрати від нападу Росії на Україну: загиблі, поранені, знищений літак

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 08:03
Перші втрати від нападу Росії на Україну: загиблі, поранені, знищений літак
У Маріуполі внаслідок обстрілу спалахнув житловий будинок, фото 0629.com.ua

За даними Національної поліції України, станом на 8 ранку в Україні є перші жертви нової російської агресії.

Джерело: радник міністра охорони здоров'я Антон Геращенко з посиланням на оперативну інформацію Нацполіції, МВС 

Дослівн: "Броварський, військове містечко №161 під час авіаудару згоріла будівля та 4-х поверховий будинок частково пошкоджений 3 та 4 поверх, військові проводять евакуацію, працює ДСНС та швидка по попередній інформації є один загиблий, один поранений та 5 ще потерпілих, більш детально інформація буде додатково".

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Деталі: У Маріуполі Донецької області отримали поранення дитина та троє цивільних.

Станом на 9 ранку МВС повідомило про нові жертви: 

  • В Одеській області у місті Подільськ ВЧ 0173 бомбардування, 6-ро загиблих, 7 поранено, 19 безвісти зниклі.
  • У місті Маріуполь Донецької області унаслідок обстрілу одна людина загинула, двох поранено.

Крім того, за даними Державної прикордонної служби, на Херсонщині загинув український прикордонник.

ВІДЕО ДНЯ

У Конотопському районі під обстріл потрапив автомобіль унаслідок чого постраждала жінка з дитиною.

У місті Кривий Ріг Дніпропетровська область три удари по складах 17 танкової БР, позиція бойового чергування 4608 Краснопілля, удар з БПЛА&

Розбомблено міст через річку Інгулець.

Щодо інших регіонів інформація така: 

Київська область – Васильківський, Бориспільський, Броварський, Поліський райони: інформація про вибухи

Київська область – село Ревне: обстріл в/ч

Волинська область – місто Луцьк: інформація про вибухи

Одеса – біля аеропорту вибух локатора

Одеська область – місто Подільськ: залетіли 2 літаки з Придністров’я, обстріл в/ч

Запоріжжя – біля аеропорту вибух

Запоріжжя – на околиці обстріл в/ч

Чернігівська область – село Миколаївка Новгород-Сіверського району: бачать, що з боку РФ їде техніка

Львівська область – село Батятичі: чути вибухи

Львівська область – місто Броди: три вибухи на двох в/ч

Львівська область – село Новий Калинів: обстріл бази паливно-мастильних матеріалів

Полтавська область – місто Миргород: вибух двох ракет

Кіровоградська область – місто Знам’янка: обстріл в/ч

Чернігівська область – аеропорт УДСНС: влучення в локатор (є потерпілі)

Херсонська область – міста Чонгар та Каланчак: обстріли в/ч

Херсонська область – Каланчак: обстріл прикордонників

Херсонська область – пост Азов Генічеська: їде військова техніка РФ (кількість невідома). Їдуть в бік Мелітополя

Хмельницька – Старокостянтинів: обстріл військового аеропорту

Житомирська область – с.м.т. Озерне: обстріл ракетами, знищено один літак

Вінницька область – н.п Бохоники: обстріл в/ч

Вінницька область – місто Тульчин та місто Теплик: в/ч вибухи

Івано-Франківська область – обстріл в/ч

Харків – обстріл в/ч (зенітна частина).

УП, оновлено
Теми: війнаРосія
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