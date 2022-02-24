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Первые потери от нападения России на Украину: погибшие, раненые и уничтоженный самолет

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 08:03
Первые потери от нападения России на Украину: погибшие, раненые и уничтоженный самолет
В Мариуполе в результате обстрела загорелся жилой дом, фото 0629.com.ua

По данным Национальной полиции Украины, по состоянию на 8 утра в Украине есть первые жертвы новой российской агрессии.

Источник: советник министра здравоохранения Антон Геращенко со ссылкой на оперативную информацию Нацполиции, МВД

Дословно: "Броварской, военный городок №161 во время авиаудара сгорело здание и 4-этажный дом частично поврежден 3 и 4 этаж, военные проводят эвакуацию, работает ГСЧС и скорая. По предварительной информации, есть один погибший, один раненый и 5 еще пострадавших, более подробно информация будет дополнительно".

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Детали: В Мариуполе Донецкой области получили ранения ребенок и трое гражданских.

По состоянию на 9 утра МВД сообщило о новых жертвах:

  • В Одесской области в городе Подольск ВЧ 0173 – бомбардировки, 6 погибших, 7 раненых, 19 без вести пропали.
  • В городе Мариуполь Донецкой области в результате обстрела один человек погиб, двое ранены.

Кроме того, по данным Государственной пограничной службы, в Херсонской области погиб украинский пограничник.

ВИДЕО ДНЯ

В Конотопском районе под обстрел попал автомобиль, в результате чего пострадала женщина с ребенком.

В городе Кривой Рог Днепропетровская область три удара по составам 17 танковой БР, позиция боевого дежурства 4608 Краснополье, удар с БПЛА&

Разбомблен мост через реку Ингулец.

Относительно других регионов информация такова:

Киевская область – Васильковский, Бориспольский, Броварской, Полесский районы: информация о взрывах.

Киевская область – село Ревное: обстрел в/ч

Волынская область – город Луцк: информация о взрывах

Одесса – возле аэропорта взрыв локатора

Одесская область – город Подольск: залетели 2 самолета из Приднестровья, обстрел в/ч

Запорожье – возле аэропорта взрыв

Запорожье – на окраине обстрел в/ч

Черниговская область – село Николаевка Новгород-Северского района видят, что со стороны РФ едет техника

Львовская область – село Батятичи: слышны взрывы

Львовская область – город Броды: три взрыва на двоих в/ч

Львовская область – село Новый Калинов: обстрел базы горюче-смазочных материалов

Полтавская область – город Миргород: взрыв двух ракет

Кировоградская область – город Знаменка: обстрел п/ч

Черниговская область – аэропорт УГСЧС: попадание в локатор (пострадавшие)

Херсонская область – города Чонгар и Каланчак: обстрелы в/ч

Херсонская область – Каланчак: обстрел пограничников

Херсонская область – пост Азов Геническа: едет военная техника РФ (количество неизвестно). Едут в сторону Мелитополя.

Хмельницкая область – Староконстантинов: обстрел военного аэропорта

Житомирская область – п.г.т. Озерный обстрел ракетами, уничтожен один самолет

Винницкая область – н.п Бохоники: обстрел в/ч

Винницкая область – город Тульчин и город Теплик: в/ч, взрывы

Ивано-Франковская область – обстрел в/ч

Харьков – обстрел в/ч (зенитная часть).

УП, обновлено
Темы: войнаРосcия
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