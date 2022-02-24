Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Зеленський закликав не панікувати: Нас атакують не лише бомби, а й фейки

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 09:19
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати, за словами президента ворог веде атаку не лише бомбами, але й фейками. 

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова: "Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки. 

Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити нашу державу і все те, що ми будували".

Деталі: Зеленський зазначив, що буде інформувати суспільство щогодини.

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
  • По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
  • Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
  • В Україні ввели воєнний стан.

Теми: ЗеленськийПутінРосіявійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Україну треба негайно приєднати до ЄС за спецпроцедурою – Зеленський

Українська делегація прибула на кордон для переговорів з РФ: у складі - Резніков і Подоляк

відеоХодорковський показав розкішну яхту Путіна, яку той рятує від санкцій

Російський рубль обвалився до історичного мінімуму

Лаврова не пускають на зустріч ООН через санкції, Захарова обурена

Вбити Зеленського – Путін відправив "вагнерівців" зі спецзавданням – The Times

Усі новини...
Зеленський
Зеленський наказав завдавати максимальних втрат загарбникам
Зеленський закликав світ сформувати "антипутінську коаліцію"
Байден поговорив із Зеленським та готує зустріч G7 та санкції
Останні новини
12:01
"Русские фильмы, идите нах..": Megogo удалил все российские киноленты
12:00
Міністри оборони країн ЄС обговорять допомогу для України
11:54
Як отримати медичну допомогу онлайн або телефоном. Контакти лікарів
11:49
Monobank змінив дизайн карток на "Русский корабль, иди на#уй"
11:48
Українець підтопив яхту глави "Рособоронекспорту" на Майорці вартістю 7 млн євро
11:36
Акції російського Сбербанка обвалилися на 73% на відкритті торгів
11:29
З інтервалом до 40 хвилин і на певних відрізках - як працює метро Києва зараз
11:27
У Волновасі росіяни зробили геноцид, треба виходити – нардеп
11:27
Німеччина хоче обговорити в НАТО ядерні погрози Путіна
11:24
"Впала за п‘ять хвилин": українці поклали сайт Мосбіржі
Усі новини...