Зеленський закликав не панікувати: Нас атакують не лише бомби, а й фейки
Четвер, 24 лютого 2022, 09:19
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати, за словами президента ворог веде атаку не лише бомбами, але й фейками.
Джерело: Facebook-сторінка Зеленського
Пряма мова: "Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки.
Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити нашу державу і все те, що ми будували".
Деталі: Зеленський зазначив, що буде інформувати суспільство щогодини.
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
- По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
- Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
- В Україні ввели воєнний стан.