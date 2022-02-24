Зеленський закликав не панікувати: Нас атакують не лише бомби, а й фейки

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і закликав не панікувати, за словами президента ворог веде атаку не лише бомбами, але й фейками.

Джерело: Facebook-сторінка Зеленського

Пряма мова: "Зараз нас атакують не лише бомби, але й фейки.

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Росія розпочала вторгнення в Україну. Путін розпочав війну з Україною, з усім демократичним світом. Він хоче знищити нашу державу і все те, що ми будували".

Деталі: Зеленський зазначив, що буде інформувати суспільство щогодини.

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