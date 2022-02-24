Зеленский призвал не паниковать: Нас атакуют не только бомбы, но и фейки
Четверг, 24 февраля 2022, 09:19
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать, по словам президента, враг ведет атаку не только бомбами, но и фейками.
Источник: Facebook-страница Зеленского
Прямая речь: Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки.
Россия приступила к вторжению в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить наше государство и все, что мы строили".
Детали: Зеленский отметил, что будет информировать общество каждый час.
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин сообщил о начале войны против Украины. По его словам, он принял решение о военной операции на Донбассе.
- По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.
- Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.
- В Украине ввели военное положение.