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Зеленский призвал не паниковать: Нас атакуют не только бомбы, но и фейки

Алена МазуренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 08:19
Зеленский призвал не паниковать: Нас атакуют не только бомбы, но и фейки
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать, по словам президента, враг ведет атаку не только бомбами, но и фейками.

Источник: Facebook-страница Зеленского

Прямая речь: Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки.

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Россия приступила к вторжению в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить наше государство и все, что мы строили".

Детали: Зеленский отметил, что будет информировать общество каждый час.

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Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин сообщил о начале войны против Украины. По его словам, он принял решение о военной операции на Донбассе.
  • По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.
  • Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.
  • В Украине ввели военное положение.

Темы: ЗеленскийПутинРосcиявойна
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