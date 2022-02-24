Зеленский призвал не паниковать: Нас атакуют не только бомбы, но и фейки

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать, по словам президента, враг ведет атаку не только бомбами, но и фейками.

Источник: Facebook-страница Зеленского

Прямая речь: Сейчас нас атакуют не только бомбы, но и фейки.

Россия приступила к вторжению в Украину. Путин начал войну с Украиной, со всем демократическим миром. Он хочет уничтожить наше государство и все, что мы строили".

Детали: Зеленский отметил, что будет информировать общество каждый час.

Предыстория: