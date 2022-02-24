Колона російських танків зайшла на Луганщину, прикриваючись авто ОБСЄ: іде бій

В Луганській області, прикриваючись символікою ОБСЄ, зайшла колона російських танків, триває бій.

Джерело: Державна прикордонна служба

Дослівно: "На Луганщині на рубежі Красна Талівка, Мілове, Городище зайшли колони російських танків. Ворог підступно виставив в перед колони автомобілі білого кольору з символікою ОБСЄ. Наразі на цьому рубежі йдуть бойові дії".

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Деталі: Повідомляється, що прикордонники з ЗСУ та НГУ тримають оборону.