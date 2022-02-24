Колонна российских танков зашла на Луганщину, прикрываясь авто ОБСЕ: идет бой
Четверг, 24 февраля 2022, 08:37
В Луганской области, прикрываясь символикой ОБСЕ, зашла колонна российских танков, идет бой.
Источник: Государственная пограничная служба
Дословно: "В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в перед колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия".
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Детали: Сообщается, что пограничники вместе с ВСУ и НГУ держат оборону.