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Колонна российских танков зашла на Луганщину, прикрываясь авто ОБСЕ: идет бой

Валентина РоманенкоЧетверг, 24 февраля 2022, 08:37

В Луганской области, прикрываясь символикой ОБСЕ, зашла колонна российских танков, идет бой.

Источник: Государственная пограничная служба

Дословно: "В Луганской области на рубеже Красная Таловка, Милово, Городище зашли колонны российских танков. Враг коварно выставил в перед колонны автомобили белого цвета с символикой ОБСЕ. Сейчас на этом рубеже идут боевые действия".

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Детали: Сообщается, что пограничники вместе с ВСУ и НГУ держат оборону.

Темы: война
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