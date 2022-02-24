Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна просить Туреччину закрити для Росії протоки Дарданелли

Альона Мазуренко Четвер, 24 лютого 2022, 09:00
Україна просить Туреччину закрити для Росії протоки Дарданелли
мапа: google.maps

Українська сторона закликає Туреччину закрити доя Росії протоки Дарданелли.

Джерело: посол України у Туреччині Василь Боднар у Twitter

Пряма мова: "Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні.

Реклама:

Ми вимагаємо закриття протоків Дарданелли.

Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції. Ми вимагаємо захоплення акцій росіян тут".

Передісторія: 

ВІДЕО ДНЯ
  • Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
  • По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
  • Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
  • В Україні ввели воєнний стан.

Теми: ТуреччинаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: