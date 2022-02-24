Україна просить Туреччину закрити для Росії протоки Дарданелли

Українська сторона закликає Туреччину закрити доя Росії протоки Дарданелли.

Джерело: посол України у Туреччині Василь Боднар у Twitter

Пряма мова: "Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні.

Ми вимагаємо закриття протоків Дарданелли.

Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції. Ми вимагаємо захоплення акцій росіян тут".

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