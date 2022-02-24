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Україна просить Туреччину закрити для Росії протоки Дарданелли

Мазуренко Альона Четвер, 24 лютого 2022, 10:00
мапа: google.maps

Українська сторона закликає Туреччину закрити доя Росії протоки Дарданелли.

Джерело: посол України у Туреччині Василь Боднар у Twitter

Пряма мова: "Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні.

Ми вимагаємо закриття протоків Дарданелли.

Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції. Ми вимагаємо захоплення акцій росіян тут".

Передісторія: 

  • Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
  • По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
  • Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
  • В Україні ввели воєнний стан.

Теми: ТуреччинаУкраїна
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