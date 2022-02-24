Україна просить Туреччину закрити для Росії протоки Дарданелли
Четвер, 24 лютого 2022, 10:00
Українська сторона закликає Туреччину закрити доя Росії протоки Дарданелли.
Джерело: посол України у Туреччині Василь Боднар у Twitter
Пряма мова: "Я закликаю турецьку адміністрацію, допоможіть Україні.
Ми вимагаємо закриття протоків Дарданелли.
Ми хочемо, щоб проти російської сторони були введені санкції. Ми вимагаємо захоплення акцій росіян тут".
Передісторія:
- Президент Росії Володимир Путін повідомив про початок війни проти України. За його словами, він прийняв рішення щодо військової операції на Донбасі.
- По центрах військового управління у Києві та Харкові завдали ракетних ударів.
- Військові об'єкти в Україні зазнають ракетних ударів, почалася десантна операція у Чорному та Азовському морях.
- В Україні ввели воєнний стан.