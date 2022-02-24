Украина просит Турцию закрыть для России проливы Дарданеллы
Четверг, 24 февраля 2022, 10:00
Украинская сторона призывает Турцию закрыть до России проливы Дарданеллы.
Источник: посол Украины в Турции Василий Боднар в Twitter
Прямая речь: "Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине.
Мы требуем закрытия проливов Дарданеллы.
Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции. Мы требуем захвата акций россиян здесь".
Предыстория:
- Президент России Владимир Путин сообщил о начале войны против Украины. По его словам, он принял решение о военной операции на Донбассе.
- По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.
- Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.
- В Украине ввели военное положение.