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Украина просит Турцию закрыть для России проливы Дарданеллы

Мазуренко Алена Четверг, 24 февраля 2022, 10:00
карта: google.maps

Украинская сторона призывает Турцию закрыть до России проливы Дарданеллы.

Источник: посол Украины в Турции Василий Боднар в Twitter

Прямая речь: "Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине.

Мы требуем закрытия проливов Дарданеллы.

Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции. Мы требуем захвата акций россиян здесь".

Предыстория:

  • Президент России Владимир Путин сообщил о начале войны против Украины. По его словам, он принял решение о военной операции на Донбассе.
  • По центрам военного управления в Киеве и Харькове нанесли ракетные удары.
  • Военные объекты в Украине испытывают ракетные удары, началась десантная операция в Черном и Азовском морях.
  • В Украине ввели военное положение.

Темы: ТурцияУкраина


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