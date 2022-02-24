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Украина просит Турцию закрыть для России проливы Дарданеллы

Алена МазуренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 09:00
Украина просит Турцию закрыть для России проливы Дарданеллы
карта: google.maps

Украинская сторона призывает Турцию закрыть до России проливы Дарданеллы.

Источник: посол Украины в Турции Василий Боднар в Twitter

Прямая речь: "Я призываю турецкую администрацию, помогите Украине.

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Мы требуем закрытия проливов Дарданеллы.

Мы хотим, чтобы против российской стороны были введены санкции. Мы требуем захвата акций россиян здесь".

Предыстория:

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Темы: ТурцияУкраина
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