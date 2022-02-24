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Українські війська знищили 6-й літак агресора

Світлана КізіловаЧетвер, 24 лютого 2022, 10:31

На сході України знищено вже шостий літак РФ, яка 24 лютого розпочала велику війну проти України.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook

Дослівно: "В районі Краматорська знищено 6-й літак РФ. Слідкуйте за оновленнями".

Деталі: За інформацією командування Об’єднаних Сил, 24 лютого у районі проведення ОС після початку нападу РФ було збито 5 літаків та вертоліт агресора, таким чином йдеться про ще один знищений літак.

Теми: війнаавіаРосія
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