Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Українські війська знищили 6-й літак агресора

Світлана КізіловаЧетвер, 24 лютого 2022, 09:31
Українські війська знищили 6-й літак агресора

На сході України знищено вже шостий літак РФ, яка 24 лютого розпочала велику війну проти України.

Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook

Дослівно: "В районі Краматорська знищено 6-й літак РФ. Слідкуйте за оновленнями".

Реклама:

Деталі: За інформацією командування Об’єднаних Сил, 24 лютого у районі проведення ОС після початку нападу РФ було збито 5 літаків та вертоліт агресора, таким чином йдеться про ще один знищений літак.

Теми: війнаавіаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
війна
Авіатроща двох вертольотів: у Полтаві прощаються із загиблими екіпажами Мі-8
Без жодного пострілу: 19 окупантів потрапили в полон завдяки снайперам ССО
Буданов: Серед тих, хто керує Росією, одиниці виступають за війну
Останні новини
05:59
У Міноборони РФ кажуть, що цієї ночі збили 33 безпілотники
05:44
У Середземному морі через аварію на кораблі потонули понад 60 мігрантів
04:52
ISW повідомляє про незначне просування російських військ на трьох напрямках
03:57
На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло
03:04
У частині областей цієї ночі була оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
Росіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
Усі новини...
Реклама: