Українські війська знищили 6-й літак агресора
Четвер, 24 лютого 2022, 09:31
На сході України знищено вже шостий літак РФ, яка 24 лютого розпочала велику війну проти України.
Джерело: Сухопутні війська ЗС України у Facebook
Дослівно: "В районі Краматорська знищено 6-й літак РФ. Слідкуйте за оновленнями".
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Деталі: За інформацією командування Об’єднаних Сил, 24 лютого у районі проведення ОС після початку нападу РФ було збито 5 літаків та вертоліт агресора, таким чином йдеться про ще один знищений літак.