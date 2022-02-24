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Украинские войска уничтожили 6-й самолет агрессора

Светлана КизиловаЧетверг, 24 февраля 2022, 10:31

На востоке Украины уничтожен уже шестой самолет России, 24 февраля начавший большую войну против Украины.

Источник: Сухопутные войска ВС Украины в Facebook

Дословно: "В Краматорском районе уничтожен 6-й самолет РФ. Следите за обновлениями".

Детали: По информации командования Объединенных Сил, 24 февраля в районе проведения ОС после начала нападения РФ было сбито 5 самолетов и вертолет агрессора, таким образом это уже шестой уничтоженный самолет

Темы: войнаавиаРосcия


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