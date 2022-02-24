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Під Харковом знищили 4 російських танки

Четвер, 24 лютого 2022, 09:41
Під Харковом знищили 4 російських танки
Російський танк у Білорусі. Фото: Getty images

Підрозділи Збройних Сили України знищили 4 російських танки на об'їзній дорозі під Харковом.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На сторінці Генштабу повідомили, що в Щасті на Луганщині в ході бойових дій із армією Росії українці знищили близько 50 росіян.

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Крім того, командування підтвердило, що українське військо знищило шостий російський військовий літак під Краматорськом.

Дослівно: Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників. 

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Теми: війнаЗбройні силиРосіяХарків
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