Під Харковом знищили 4 російських танки

Підрозділи Збройних Сили України знищили 4 російських танки на об'їзній дорозі під Харковом.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: На сторінці Генштабу повідомили, що в Щасті на Луганщині в ході бойових дій із армією Росії українці знищили близько 50 росіян.

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Крім того, командування підтвердило, що українське військо знищило шостий російський військовий літак під Краматорськом.

Дослівно: Об'єднані сили дають гідну відсіч збройним силам рф. Військові підрозділи на своїх позиціях. Противник несе втрати.

Зберігайте спокій та вірте в українських захисників.

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