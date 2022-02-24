Под Харьковом уничтожили 4 российских танка
Четверг, 24 февраля 2022, 09:41
Подразделения Вооруженных Силы Украины уничтожили 4 российских танка на объездной дороге под Харьковом.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: На странице Генштаба сообщили, что в Счастье в Луганской области в ходе боевых действий с армией России украинцы уничтожили около 50 россиян.
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Кроме того, командование подтвердило, что украинское войско уничтожило шестой российский военный самолет под Краматорском.
Дословно: "Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери.
Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.
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Итого победим.
Слава Украине!"