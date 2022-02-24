Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Под Харьковом уничтожили 4 российских танка

Четверг, 24 февраля 2022, 09:41
Под Харьковом уничтожили 4 российских танка

Подразделения Вооруженных Силы Украины уничтожили 4 российских танка на объездной дороге под Харьковом.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На странице Генштаба сообщили, что в Счастье в Луганской области в ходе боевых действий с армией России украинцы уничтожили около 50 россиян.

Реклама:

Кроме того, командование подтвердило, что украинское войско уничтожило шестой российский военный самолет под Краматорском.

Дословно: "Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери.

Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.

ВИДЕО ДНЯ

Итого победим.

Слава Украине!"

Темы: войнаВооруженные силыРосcияХарьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
война
На Херсонщине из-за вражеского обстрела пострадал 75-летний мужчина
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
Последние новости
03:04
Над Ростовской областью России ПВО сбила беспилотник – губернатор
02:56
Армия США заявляет о сбитии беспилотников и ракет, выпущенных хуситами
02:20
ОбновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
01:54
Иран ускорил производство обогащенного урана – СМИ
00:58
FT: Евросоюз планирует предоставить Украине €20 млрд в обход Орбану
00:30
Полиции Вены пришлось оправдываться за правоохранителя с "Z" на шлеме
00:06
ОбновленоВ Одессе были слышны звуки взрывов – СМИ
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
Все новости...
Реклама: