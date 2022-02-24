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Под Харьковом уничтожили 4 российских танка

Четверг, 24 февраля 2022, 10:41

Подразделения Вооруженных Силы Украины уничтожили 4 российских танка на объездной дороге под Харьковом.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На странице Генштаба сообщили, что в Счастье в Луганской области в ходе боевых действий с армией России украинцы уничтожили около 50 россиян.

Кроме того, командование подтвердило, что украинское войско уничтожило шестой российский военный самолет под Краматорском.

Дословно: "Объединенные силы дают достойный отпор вооруженным силам РФ. Военные подразделения в своих позициях. Противник несет потери.

Сохраняйте спокойствие и верьте в украинских защитников.

Итого победим.

Слава Украине!"

Темы: войнаВооруженные силыРосcияХарьков


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