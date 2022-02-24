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Зеленський: Будемо видавати зброю всім охочим захищати Україну

Олена РощінаЧетвер, 24 лютого 2022, 11:44
Фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові в тяжких боях завдають втрат ворогу, а українська влада готова надати зброю всім українцям, готовим захищати Батьківщину від Росії.

Джерело: Зеленський у зверненні 

Пряма мова: "Збройні сили України ведуть тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі, в інших регіонах на сході, півночі, півдні. Ворог поніс серйозні втрати, втрат у ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, півдня та сходу, атакована з повітря. Захист працює.

Армія і національна солідарність – це, на сьогодні, головна опора української державності. Але я ввважаю, що вона не єдина. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім охочим, всім спроможним захищати наш суверенітет. 

Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту держави ветеранів

Деталі: Зеленський зазначив, що вІд ранку Україна має поранених військових – і закликав здавати донорську кров для них. 

Президент додав, що працювати зараз – це також допомога державі. 

Він також наголосив, що у людей мають бути всі необхідні товари та послуги, а банки мають забезпечити наявність фінансового ресурсу.

"Будьте готові підтримувати свою державу на площах свої міст", – закликав Зеленський.

Теми: Зеленськийвійнаармія
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