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Зеленский: Будем выдавать оружие всем желающим защищать Украину

Елена РощинаЧетверг, 24 февраля 2022, 10:44
Зеленский: Будем выдавать оружие всем желающим защищать Украину
Фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные в тяжелых боях наносят потери врагу, а украинские власти готовы предоставить оружие всем украинцам, готовым защищать Родину от России.

Источник: Зеленский в обращении

Прямая речь: "Вооруженные силы Украины ведут тяжелые бои, отражая атаки на Донбассе, в других регионах на востоке, севере, юге. Враг понес серьезные потери, потерь у врага будет еще больше. Они пришли на нашу землю. Украина атакована с севера, юга и востока, атакована с воздуха. Защита работает. 

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Армия и национальная солидарность – это, на сегодняшний день, главная опора украинской государственности. Но я считаю, что она не единственная. Мы уже выдаем оружие и будем выдавать для защиты нашей земли всем желающим, всем способным защищать наш суверенитет.

Каждый, кто имеет боевой опыт и может присоединиться к обороне Украины, должен немедленно прибыть в центры комплектации. Министерство внутренних дел привлекает к защите государства ветеранов".

Детали: Зеленский отметил, что с утра Украина имеет раненых военных – и призвал сдавать донорскую кровь для них.

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Президент добавил, что работать сейчас – это тоже помощь государству.

Он также подчеркнул, что у людей должны быть необходимые товары и услуги, а банки должны обеспечить наличие финансового ресурса.

"Будьте готовы поддерживать свое государство на площадях своих городов", – призвал Зеленский.

Темы: Зеленскийвойнаармия
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