Чернігівщина: Збройні сили зупинили російських окупантів
Четвер, 24 лютого 2022, 11:58
Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні повідомляє, що українські бійці стійко тримають оборону держави, зокрема у Чернігівській області російських окупантів вдалося нейтралізувати.
Джерело: Генштаб у Facebook
Дослівно: "У Чернігівській області вдалося зупинити противника".
Деталі: Водночас важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де ворог поніс втрати в живій силі та техніці.
Силами ЗСУ військ повернено під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки РФ.
Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.