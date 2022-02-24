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Чернігівщина: Збройні сили зупинили російських окупантів

Світлана КізіловаЧетвер, 24 лютого 2022, 11:58
фото getty images

Генеральний штаб ЗСУ в оперативному зведенні повідомляє, що українські бійці стійко тримають оборону держави, зокрема у Чернігівській області російських окупантів вдалося нейтралізувати.

Джерело: Генштаб у Facebook

Дослівно: "У  Чернігівській області вдалося зупинити противника".

Деталі: Водночас важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де ворог поніс втрати в живій силі та техніці.

Силами ЗСУ військ повернено під повний контроль міста Маріуполь та Щастя. Знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки РФ.

Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору.

Теми: Чернігівська областьвійнаРосія
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