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Черниговщина: Вооруженные силы остановили российских оккупантов

Светлана КизиловаЧетверг, 24 февраля 2022, 10:58
Черниговщина: Вооруженные силы остановили российских оккупантов
фото getty images

Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке сообщает, что украинские бойцы стойко удерживают оборону государства, в частности, в Черниговской области российских оккупантов удалось нейтрализовать.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно: "В Черниговской области удалось остановить противника".

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Детали: В то же время, тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где враг понес потери в живой силе и технике.

Силами ВСУ возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники РФ.

Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору.

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Темы: Черниговская областьвойнаРосcия
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