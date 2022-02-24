Черниговщина: Вооруженные силы остановили российских оккупантов

Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке сообщает, что украинские бойцы стойко удерживают оборону государства, в частности, в Черниговской области российских оккупантов удалось нейтрализовать.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно: "В Черниговской области удалось остановить противника".

Детали: В то же время, тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где враг понес потери в живой силе и технике.

Силами ВСУ возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники РФ.

Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору.