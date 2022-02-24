Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Черниговщина: Вооруженные силы остановили российских оккупантов

Светлана КизиловаЧетверг, 24 февраля 2022, 11:58
фото getty images

Генеральный штаб ВСУ в оперативной сводке сообщает, что украинские бойцы стойко удерживают оборону государства, в частности, в Черниговской области российских оккупантов удалось нейтрализовать.

Источник: Генштаб в Facebook

Дословно: "В Черниговской области удалось остановить противника".

Детали: В то же время, тяжелые бои ведутся на Харьковском направлении и в районе проведения операции Объединенных сил, где враг понес потери в живой силе и технике.

Силами ВСУ возвращены под полный контроль города Мариуполь и Счастье. Уничтожены не менее 6 самолетов, 2-х вертолетов и десятки единиц бронированной техники РФ.

Сложная ситуация на Херсонском направлении, однако, силы обороны Украины дают отпор агрессору.

Темы: Черниговская областьвойнаРосcия


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Харькове прорыв русской техники. Идут уличные бои

Вблизи Гостомеля разгромили спецподразделение чеченцев – СМИ

Россия угрожает падением МСК из-за санкций США

Автомобили, которые выезжают из Украины, могут не пропустить: в чем причина

БАНКИ РОССИИ ОТКЛЮЧАЮТ ОТ SWIFT

Бойко решил выгнать Киву из фракции ОПЗЖ

Все новости...
Черниговская область
Вертолет со стороны Беларуси стрелял вблизи пункта пропуска "Славутич"
Местный депутат застрелил на охоте полицейского: за дело берется суд
В Киеве и на Черниговщине вспомнили Героев Крут, Зеленский учредил премию
Последние новости
08:33
Австралия профинансирует летальное оружие для Украины
08:24
Сорвали высадку вражеского десанта, нарастили оборону Киева, потери врага выросли – Минобороны
08:18
Украинцы оказывают колоссальную поддержку армии – за 2 суток перевели 1,1 млрд гривен
08:12
Каховская ГЭС под контролем россиян, в Новой Каховке “никаких флагов” – мэр
08:01
Финляндия закрывает свое небо для российских самолетов
07:54
В Харькове прорыв русской техники. Идут уличные бои
07:47
Николаев: ситуацию контролируют ВСУ, танки и бронетехника в городе – украинские
07:36
видео KLO показал, как поезд везет горючее для АЗС мимо горящей нефтебазы: Продолжаем работать
07:32
Словения выступила за предоставление Украине перспективы членства в ЕС
07:09
фото В Киеве диверсанты расстреляли семью с 3 детьми
Все новости...