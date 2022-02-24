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Друзі Путіна у ЄС також засуджують напад РФ на Україну

"Європейська правда"Четвер, 24 лютого 2022, 11:20
Друзі Путіна у ЄС також засуджують напад РФ на Україну
ВОЛОДИМИР ПУТІН, ФОТО GETTY IMAGES

Після військової агресії Росії проти України навіть політичні сили та окремі політики, яких зазвичай називають "друзями Путіна", виступили з засудженням його дій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на європейські ЗМІ і заяви політиків.

Зокрема, напад Росії на Україну засудила право популістська "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Лідери фракції  AfD  у Бундестазі Аліса Вайдель і Тіно Хрупалла, який також є лідером партії, заявили в четвер, що напад нічим не виправданий.

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"Росія повинна негайно припинити бойові дії та вивести свої війська з України" - заявили в партії. Міждержавні конфлікти можна вирішувати лише за столом переговорів, йдеться у спільній заяві.

Проросійський президент Чехії Мілош Земан взагалі вперше за останні вісім років виступив із засудженням агресії РФ.

"Цим актом Росія чинить злочин проти миру. Я сказав кілька днів тому, що росіяни не божевільні і що вони не нападуть на Україну. Визнаю, що я помилився" - заявив він у телезверненні.

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 "Я глибоко вражений військовим нападом Російської Федерації на Україну, який почався вночі", – сказав президент Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) Тіні Кокс, якого вважають відкритим "агентом Кремля". "Я закликаю Російську Федерацію негайно припинити військові дії та вивести свої сили з України. Ця атака є явним порушенням принципів і цінностей, які відстоюють Рада Європи та її держави-члени. Це вимагає жорсткої та консолідованої реакції нашої Організації" - наголосив він.

У зв’язку з цим він скликає термінове засідання Спільного комітету між Комітетом міністрів і Парламентською асамблеєю Ради Європи для координації узгодженої реакції на цю "безпрецедентну кризу в Європі".

Французька ультраправа націоналістка Марін Лепен, чия партія офіційно отримувала фінансування з Росії, наразі не робила офіційних заяв. Натомість, вона погодилася не приходити на передвиборче телешоу Élysée 2022 у четвер - ефірний час віддадуть спецвипуску про Україну.

Команда ультраправого кандидата Еріка Земмура, який закликав погодитись "ніколи не приймати Україну в НАТО, зазначила, що "беззастережно засуджує російське військове вторгнення, яке почалося минулої ночі в Україні".

Як відомо, вранці  24 лютого президент РФ Владімір Путін почав війну проти України, формально заявивши про операцію на Донбасі.

Детальніше про реакцію Заходу на російську агресію читайте у лайв-трансляції "Війна з Росією: все про відповідь Європи, США та світу".

Лайв-трансляцію повідомлень про бойові дії та удари окупаційних військ 24 лютого читайте за лінком "Росія напала на Україну. ОНЛАЙН".

Теми: ЄС
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