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"Нам соромно": видання російської "Нової газети" випустять українською мовою

Роман ПетренкоЧетвер, 24 лютого 2022, 13:00
муратов, фото: тасс

Лауреат Нобелівської премії миру, головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов розповів, що його видання вийде українською мовою на знак протесту проти війни, яку розв'язала РФ.

Джерело: Муратов у відеозверненні

Пряма мова Муратова: "Ми вранці всі зібралися в редакції. У нас горе.

Наша країна за наказом президента Путіна розпочала війну з Україною. І нема кому зупинити війну. Тому разом із горем ми і я відчуваємо сором.

У руках головнокомандувач, як брелок від дорогої машини, крутить "ядерну кнопку". Наступний крок – ядерний залп? Ніяк не можу витлумачити слова Володимира Путіна про зброю відплати. Але цей номер "Нової газети" (що виходить у п'ятницю) ми випустимо двома мовами — українською та російською.

Тому що ми не визнаємо Україну ворогом, а українська мова мовою ворога.

І ніколи не визнаємо.

І останнє. Тільки глобальний антивоєнний рух може врятувати життя на цій планеті".

Теми: РосіявійнаНобелівська преміямедіа
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