"Нам соромно": видання російської "Нової газети" випустять українською мовою
Лауреат Нобелівської премії миру, головний редактор російської "Нової газети" Дмитро Муратов розповів, що його видання вийде українською мовою на знак протесту проти війни, яку розв'язала РФ.
Джерело: Муратов у відеозверненні
Пряма мова Муратова: "Ми вранці всі зібралися в редакції. У нас горе.
Наша країна за наказом президента Путіна розпочала війну з Україною. І нема кому зупинити війну. Тому разом із горем ми і я відчуваємо сором.
У руках головнокомандувач, як брелок від дорогої машини, крутить "ядерну кнопку". Наступний крок – ядерний залп? Ніяк не можу витлумачити слова Володимира Путіна про зброю відплати. Але цей номер "Нової газети" (що виходить у п'ятницю) ми випустимо двома мовами — українською та російською.
Тому що ми не визнаємо Україну ворогом, а українська мова мовою ворога.
І ніколи не визнаємо.
І останнє. Тільки глобальний антивоєнний рух може врятувати життя на цій планеті".