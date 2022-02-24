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"Нам стыдно": издание российской "Новой газеты" выпустят на украинском языке

Роман ПетренкоЧетверг, 24 февраля 2022, 12:00
Нам стыдно: издание российской Новой газеты выпустят на украинском языке
муратов, фото: тасс

Лауреат Нобелевской премии мира, главред российской "Новой газеты" Дмитрий Муратов рассказал, что его издание выйдет на украинском языке в знак протеста против войны, которую развязала РФ.

Источник: Муратов в видеообращении

Прямая речь Муратова: "Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.

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Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.

В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит "ядерную кнопку". Следующий шаг — ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия. Но этот номер "Новой газеты" (выходящий в пятницу) мы выпустим на двух языках — украинском и русском.

Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага.

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И никогда не признаем.

И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете".

Темы: РосcиявойнаНобелевская премиямедиа
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